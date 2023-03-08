Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürk hayatı ve biyografisi!
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Bir Yudum İnsan kitabından yola çıkarak "Bir İnsan Bir Hayat" isimli kısa belgeseller hazırlamaya başladı. Sonraki yıllarda pek çok belgesel filme imza attı. Nebil Özgentürk'ün hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürk hayatı ve biyografisi nedir?
Birçok filmi ve kurumsal belgesi olan Nebil Özgentürk'ün hayatı merak edilliyor. Peki, Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürkhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Nebil Özgentürk (d. 1959, Adana), Türk yazar, gazeteci ve belgesel yönetmenidir.
Yönetmen Ali Özgentürk'ün kardeşi olan Nebil Özgentürk, 1981 yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe Günaydın Gazetesi'nin İzmir bürosunda muhabir olarak başladı, daha sonra İstanbul'daki Sabah Gazetesi'ne geçti. Romanya'da, Abhazya'da, Körfez Savaşı döneminde savaş muhabirliği yaptı.
1992 yılında, Sabah gazetesinde her hafta yaptığı portre röportajlardan oluşan Bir Yudum İnsan kitabından yola çıkarak "Bir İnsan Bir Hayat" isimli kısa belgeseller hazırlamaya başladı. Sonraki yıllarda pek çok belgesel filme imza attı. 1997'de ATV'de başlayıp CNN Türk'te devam eden Bir Yudum İnsan programı ile sanat, spor ve siyaset alanlarında tanınmış isimlerin hayatlarını ele almış ve bilinmeyen yönlerini tanıtmaya çalışmıştır.
Özgentürk evli ve 3 çocuk babasıdır.
Bir Yudum İnsan – 1997-2009 (185 bölüm)
Bir Doğum Günü Armağanı – 1998
Rüzgara Karşı Yürüyenler – 2002 (10 bölüm)
Cumhuriyet Kuşağından 2000'lere Ses – 2002
Türk Sinemasında İETT Serüveni: Yeşilçam'ın "Yol"culuğu... "Yol"culuğun Yeşilçam'ı – 2003
Yaşamdan Dakikalar (Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu ve Kenan Onuk ile birlikte) – 2004
Konuşan Yeşilçam – 2004-2005 (30 bölüm)
Olimpiyatlar: Atina'dan Pekin'e Uzun İnce Bir Yol – 2006
Orhan Pamuk: Anılar ve Nobel – 2007
Basının Kısa Tarihi – 2007 (3 bölüm)
Türkiye'nin Hatıra Defteri – 2007 (14 bölüm)
Yargılardan Türkülere: Ankara Adliyesinin Yıllara Uzanan Öyküsü – 2009
Anka Kuşu'nun İzinde (İstanbul Kız Lisesi'nin Asırlık Öyküsü) – 2010
Sanatımızın Hatıra Defteri – 2013 (16 bölüm)
Venüs'ün Seyri (Sinemamızın ve Altın Portakal'ın 50 Yılı) – 2013
Asırlık Yüzler – 2014 (6 bölüm)
Çağdaşlık İçin Çeyrek Asır – 2014
Ataol'a Dair (Ataol Behramoğlu) – 2015
Biz Kültür Yolcuları – 2015 (10 bölüm)
Ali Ekber Çiçek'in Öyküsü – 2015
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e At Sevdası – 2016
Bir Kent Hikâyesi: Adana – 2016
Toprak – 2016
Bilimin Sonsuzluğunda Bir Yaşam: Aziz Sancar – 2016
İçinden Hüzün Geçen Sevdalar – 2017
Efsane Aslanlar – 2017 (13 bölüm)
Dersim'in Dersi-Kırık Bir Şehir Hikâyesi – 2017
Bi'çaresizlikten Bi'çareye – 2017
Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri – 2017 (7 bölüm)
Gazinin Son Tanıkları Anlatıyor
Uzay Heparı
Kenan Sofuoğlu
Serhan Şeşen
Zeki Ökten
Ve Yaşamdan Dakikalar
Kurumsal Yapım Belgeselleri
Bir Yudum Türkiye
İlk Durak: İstanbul'un Entelektüel Tarihinden Tanıklıklar (Can Dündar ile birlikte)
Güleryüzlü Bir İzmir Şarkısı – 2005
Olimpiyat: Atina'dan Pekin'e Uzun İnce Bir Yol – 2006
İstanbul Üniversitesi Belgeseli – 2006
Bir Adana Masalı – 2007
Cumhuriyet'in Kanatlarında Bir Girişimci: Asım Bey – 2010
Sanayinin Sonsuz Işığında (İstanbul Sanayi Odası yapımı) – 2017 (6 bölüm)
Balık Belgeseli
Eczacıbaşı
İstanbul Kız Lisesi
Markalar Şehri Bursa
İzmir Fuar Belgeseli
YTONG'la Örülen Yıllar
Türkiye'nin Hatıra Defteri 1924'ten Günümüze, DenizBank Yayınları, 2009
Babayani, Kara Karga Yayınları, 2017
Daima Işık, Kara Karga Yayınları, 2018
Sessiz Gece Yazıları, Kara Karga Yayınları, 2018
Galatasaray Tarihi ve Efsaneleri, Doğan Kitap, 2018
Masumiyet Çağı İnsanları: Cumhuriyet Yıllarından Özel Hatıralar, Bir Yudum İnsan Yayınevi, 2019
Filmlerle Geçtim Sokağınızdan, Kara Karga Yayınları, 2020
Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü Onur Belgesi- Röportaj Dalında Yılın Gazetecisi 1994
Türkiye Gazetecilik Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri "TV-Kültür-Sanat-Magazin" 2005
Çağdaş Gazeteciler Derneği Mahmut Tali Öngören Ödülü 2008
38. Altın Kelebek En İyi Güncel Kültür Sanat Programı "Yaşamdan Dakikalar"
Sedat Simavi Ödülü "Sanatımızın Hatıra Defteri" 2013