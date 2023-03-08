Bir Yudum İnsan kitabından yola çıkarak "Bir İnsan Bir Hayat" isimli kısa belgeseller hazırlamaya başladı. Sonraki yıllarda pek çok belgesel filme imza attı. Nebil Özgentürk'ün hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürk hayatı ve biyografisi nedir?

Birçok filmi ve kurumsal belgesi olan Nebil Özgentürk'ün hayatı merak edilliyor. Peki, Nebil Özgentürk kimdir, kaç yaşında? Nebil Özgentürk nereli, mesleği nedir? Nebil Özgentürkhayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NEBİL ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Nebil Özgentürk (d. 1959, Adana), Türk yazar, gazeteci ve belgesel yönetmenidir.

Yönetmen Ali Özgentürk'ün kardeşi olan Nebil Özgentürk, 1981 yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Gazeteciliğe Günaydın Gazetesi'nin İzmir bürosunda muhabir olarak başladı, daha sonra İstanbul'daki Sabah Gazetesi'ne geçti. Romanya'da, Abhazya'da, Körfez Savaşı döneminde savaş muhabirliği yaptı.

1992 yılında, Sabah gazetesinde her hafta yaptığı portre röportajlardan oluşan Bir Yudum İnsan kitabından yola çıkarak "Bir İnsan Bir Hayat" isimli kısa belgeseller hazırlamaya başladı. Sonraki yıllarda pek çok belgesel filme imza attı. 1997'de ATV'de başlayıp CNN Türk'te devam eden Bir Yudum İnsan programı ile sanat, spor ve siyaset alanlarında tanınmış isimlerin hayatlarını ele almış ve bilinmeyen yönlerini tanıtmaya çalışmıştır.

Özgentürk evli ve 3 çocuk babasıdır.

FİLMOGRAFİSİ

Bir Yudum İnsan – 1997-2009 (185 bölüm)

Bir Doğum Günü Armağanı – 1998

Rüzgara Karşı Yürüyenler – 2002 (10 bölüm)

Cumhuriyet Kuşağından 2000'lere Ses – 2002

Türk Sinemasında İETT Serüveni: Yeşilçam'ın "Yol"culuğu... "Yol"culuğun Yeşilçam'ı – 2003

Yaşamdan Dakikalar (Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu ve Kenan Onuk ile birlikte) – 2004

Konuşan Yeşilçam – 2004-2005 (30 bölüm)

Olimpiyatlar: Atina'dan Pekin'e Uzun İnce Bir Yol – 2006

Orhan Pamuk: Anılar ve Nobel – 2007

Basının Kısa Tarihi – 2007 (3 bölüm)

Türkiye'nin Hatıra Defteri – 2007 (14 bölüm)

Yargılardan Türkülere: Ankara Adliyesinin Yıllara Uzanan Öyküsü – 2009

Anka Kuşu'nun İzinde (İstanbul Kız Lisesi'nin Asırlık Öyküsü) – 2010

Sanatımızın Hatıra Defteri – 2013 (16 bölüm)

Venüs'ün Seyri (Sinemamızın ve Altın Portakal'ın 50 Yılı) – 2013

Asırlık Yüzler – 2014 (6 bölüm)

Çağdaşlık İçin Çeyrek Asır – 2014

Ataol'a Dair (Ataol Behramoğlu) – 2015

Biz Kültür Yolcuları – 2015 (10 bölüm)

Ali Ekber Çiçek'in Öyküsü – 2015

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e At Sevdası – 2016

Bir Kent Hikâyesi: Adana – 2016

Toprak – 2016

Bilimin Sonsuzluğunda Bir Yaşam: Aziz Sancar – 2016

İçinden Hüzün Geçen Sevdalar – 2017

Efsane Aslanlar – 2017 (13 bölüm)

Dersim'in Dersi-Kırık Bir Şehir Hikâyesi – 2017

Bi'çaresizlikten Bi'çareye – 2017

Almanya'ya Göçün Hatıra Defteri – 2017 (7 bölüm)

Gazinin Son Tanıkları Anlatıyor

Uzay Heparı

Kenan Sofuoğlu

Serhan Şeşen

Zeki Ökten

Ve Yaşamdan Dakikalar

Kurumsal Yapım Belgeselleri

Bir Yudum Türkiye

İlk Durak: İstanbul'un Entelektüel Tarihinden Tanıklıklar (Can Dündar ile birlikte)

Güleryüzlü Bir İzmir Şarkısı – 2005

Olimpiyat: Atina'dan Pekin'e Uzun İnce Bir Yol – 2006

İstanbul Üniversitesi Belgeseli – 2006

Bir Adana Masalı – 2007

Cumhuriyet'in Kanatlarında Bir Girişimci: Asım Bey – 2010

Sanayinin Sonsuz Işığında (İstanbul Sanayi Odası yapımı) – 2017 (6 bölüm)

Balık Belgeseli

Eczacıbaşı

İstanbul Kız Lisesi

Markalar Şehri Bursa

İzmir Fuar Belgeseli

YTONG'la Örülen Yıllar

ESERLERİ

Türkiye'nin Hatıra Defteri 1924'ten Günümüze, DenizBank Yayınları, 2009

Babayani, Kara Karga Yayınları, 2017

Daima Işık, Kara Karga Yayınları, 2018

Sessiz Gece Yazıları, Kara Karga Yayınları, 2018

Galatasaray Tarihi ve Efsaneleri, Doğan Kitap, 2018

Masumiyet Çağı İnsanları: Cumhuriyet Yıllarından Özel Hatıralar, Bir Yudum İnsan Yayınevi, 2019

Filmlerle Geçtim Sokağınızdan, Kara Karga Yayınları, 2020

BAŞLICA ÖDÜLLER

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü Onur Belgesi- Röportaj Dalında Yılın Gazetecisi 1994

Türkiye Gazetecilik Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri "TV-Kültür-Sanat-Magazin" 2005

Çağdaş Gazeteciler Derneği Mahmut Tali Öngören Ödülü 2008

38. Altın Kelebek En İyi Güncel Kültür Sanat Programı "Yaşamdan Dakikalar"

Sedat Simavi Ödülü "Sanatımızın Hatıra Defteri" 2013