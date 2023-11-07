Nebi Hatipoğlu kimdir? Nebi Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? Nebi Hatipoğlu hayatı ve biyografisi!

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NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu (d. 17 Şubat 1974, Eskişehir) Türk iş insanı ve siyasetçi. 28. dönem TBMM AK Parti Eskişehir milletvekilidir.

1974'te Eskişehirde doğdu. 1951'de Bulgaristan'dan Eskişehir'e yerleşen Hatipoğlu ailesine mensuptur. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yükseköğrenim gördü; 2005 yılında mezun oldu. Cam ve plastik yapı elemanları alanında faaliyet gösteren aile şirketinde 1995 yılından itibaren yöneticilik yaptı. Yöneticiliğini yaptığı Europen adlı firma 2022'de halka arz edildi; Eskişehir'de halka arz edilen ilk firma oldu.2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak medya sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi.