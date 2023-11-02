Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Partiden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Nebi Hatipoğlu istifa etti mi? İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu neden istifa etti, açıklaması nedir, hangi partiye geçti? İşte detaylar…

NEBİ HATİPOĞLU İSTİFA ETTİ Mİ? İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu neden istifa etti, açıklaması nedir, hangi partiye geçti?

"İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım." ifadelerini kullanan Hatipoğlu hakkında "Nebi Hatipoğlu istifa etti mi? İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu neden istifa etti, açıklaması nedir, hangi partiye geçti?" Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

NEBİ HATİPOĞLU İSTİFA ETTİ Mİ, NEDEN İSTİFA ETTİ?

İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Nebi Hatipoğlu (Sağda)

İYİ PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU İSTİFA AÇIKLAMASI NEDİR, HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

Parti içi istişarelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmemesi nedeniyle, Genel Başkan Meral Akşener'e bilgi vererek İyi Parti'den istifa ettiği ifade eden Hatipoğlu, açıklamasında herhangi bir partiye katılıp katılmayacağı konusunda açıklama yapmadı. Öte yandan profilinde "İyi Parti" yazısını kaldırıp sadece "Eskişehir Milletvekili" olarak yeniden düzenledi.