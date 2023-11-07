Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye mi katıldı? İdris Nebi Hatipoğlu AK Parti milletvekili mi oldu, nereden milletvekili?

Partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye mi katıldı merak ediliyor. Peki, Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye mi katıldı?

Nebi Hatipoğlu Ak Parti'ye mi katıldı? Partisiyle derin görüş ayrılıkları yaşadığını söyleyerek İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu Ak Parti'ye mi katıldı merak ediliyor. Peki, Nebi Hatipoğlu Ak Parti'ye mi katıldı? Detaylar...

NEBİ HATİPOĞLU AK PARTİ'YE Mİ KATILDI?

Geçen hafta İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Ak Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞADIM"

Hatipoğlu, istifasını duyurduğu paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Büyük Türk Milleti'nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum."

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Hatipoğlu kulislerde konuşulduğu gibi bugün Ak Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesi partisine katılan Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu'na rozet taktı.