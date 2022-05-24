Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre dizi ve filmleri! Nebahat Çehre hayatı, biyografisi! - Haberler

Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre dizi ve filmleri! Nebahat Çehre hayatı, biyografisi!
Oynadığı dizi ve filler kadar, güzelliği ve genç görünümü ile çok konuşulan başarılı isim Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre dizi ve filmleri! Nebahat Çehre hayatı, biyografisi!
15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçilen Nebahat Çehre birçok dizi ve filmde rol aldı. Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre dizi ve filmleri! Nebahat Çehre hayatı, biyografisi!
NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA? NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?
15.03.1945 Samsun doğumludur. 75 yaşındaki Nebahat Çehre,4 çocuklu bir ailenin tek kızı olarak büyümüştür. Annesi Laz babası ise Gürcü asıllıdır. 5 yaşında ailesi İstanbul'a taşınmıştır. 15 yaşında 'Türkiye Güzeli' seçilen Çehre, fotomodellik ve mankenlik yaptığı sıralar kendisine gelen bir teklif üzerine 1961 yılında 'Yaban Gülüm' adlı film ile sinemaya ilk adımı atmıştır.
NEBAHAT ÇEHRE FİLMLERİ
1985- Kahreden Gençlik- Aynur
1986- Güneşteki Leke
1987- Eski Sevdalar Gibi
1988- Kimlik, Yaşamak
1992- Yedikuleli Mihriban
2001- Yeni Hayat- Asya Zeren
2002- Kardelen, Gülüm, Zalim
2004-2006- Haziran Gecesi- Kumru Aydın
2006- Candan Öte- Nihan Özüm, Dün Gece Bir Rüya Gördüm
2008-2010- Aşk-ı Memnu- Firdevs Yöreoğlu
2011-2012- Muhteşem Yüzyıl- Ayşe Hafsa Sultan
2013- A.Ş.K- Neslihan Vural
2014- Kara Para Aşk- Zerrin Denizer
2015- Kanlı Ocak- Anneanne