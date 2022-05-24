Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre dizi ve filmleri! Nebahat Çehre hayatı, biyografisi! - Haberler

15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçilen Nebahat Çehre birçok dizi ve filmde rol aldı. Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre dizi ve filmleri! Nebahat Çehre hayatı, biyografisi!

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA? NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

15.03.1945 Samsun doğumludur. 75 yaşındaki Nebahat Çehre,4 çocuklu bir ailenin tek kızı olarak büyümüştür. Annesi Laz babası ise Gürcü asıllıdır. 5 yaşında ailesi İstanbul'a taşınmıştır. 15 yaşında 'Türkiye Güzeli' seçilen Çehre, fotomodellik ve mankenlik yaptığı sıralar kendisine gelen bir teklif üzerine 1961 yılında 'Yaban Gülüm' adlı film ile sinemaya ilk adımı atmıştır.

NEBAHAT ÇEHRE FİLMLERİ

1985- Kahreden Gençlik- Aynur

1986- Güneşteki Leke

1987- Eski Sevdalar Gibi

1988- Kimlik, Yaşamak

1992- Yedikuleli Mihriban

2001- Yeni Hayat- Asya Zeren

2002- Kardelen, Gülüm, Zalim

2004-2006- Haziran Gecesi- Kumru Aydın

2006- Candan Öte- Nihan Özüm, Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2008-2010- Aşk-ı Memnu- Firdevs Yöreoğlu

2011-2012- Muhteşem Yüzyıl- Ayşe Hafsa Sultan

2013- A.Ş.K- Neslihan Vural

2014- Kara Para Aşk- Zerrin Denizer

2015- Kanlı Ocak- Anneanne

Haberler.com - Gündem