Ne zaman sahura kalkacağız 2022? Hangi gün oruçluyuz?

Ne zaman sahura kalkacağız 2022 sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlangıcıyla merak edilen sorulardan olan ilk oruç ne zaman? İlk oruç hangi gün? hakkında cevapları sizler için derledik. İlk oruç ne zaman, hangi gün 2022? Ramazan ayının ilk orucu 1 Nisan mı 2 Nisan mı 3 Nisan mı tutulacak? Detaylar yazımızda...

2022 NE ZAMAN SAHURA KALKACAĞIZ?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

Ramazan'ın 1. günü = 2 Nisan Cumartesi 2022

Ramazan'ın 1. gecesi = 1 Nisan Cuma'yı 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan Cumartesi 2022 tarihinde tutulacaktır.

İlk 10 gün oruç günleri şöyle:

1. oruç günü : 2 Nisan Cumartesi

2. oruç günü : 3 Nisan Pazar

3. oruç günü : 4 Nisan Pazartesi

4. oruç günü : 5 Nisan Salı

5. oruç günü : 6 Nisan Çarşamba

6. oruç günü : 7 Nisan Perşembe

7. oruç günü : 8 Nisan Cuma

8. oruç günü : 9 Nisan Cumartesi

9. oruç günü : 10 Nisan Pazar

10. oruç günü : 11 Nisan Pazartesi

İLK SAHUR NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi'ye denk gelmektedir. Yani 2 Nisan günü oruçlu olacağız. Ramazan'ın ilk orucunu 2 Nisan gününde tutacağız. Buna göre ilk sahura 1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece kalkılacaktır. Yani 1 Nisan Cumayı 2 Nisan Cumartesiye bağlayan gece imsak vaktine kadar sahura kalkıp sahur yemeği yiyebiliriz.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

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