Emeklilik tarihini merak etmekte olan birçok vatandaş Ne zaman emekli olurum? Sorusunu araştırıyor. E-Devlet üzerinden Emeklilik tarihi öğrenmek isteyenler sıklıkla Ne zaman emekli olurum? Hangi tarihte emekli olabilirim? Sorularını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Ne zaman emekli olurum? Hangi tarihte emekli olabilirim? E-Devlet Emeklilik tarihi öğrenme!

Ne zaman emekli olacağını merak eden çalışan vatandaşlar, Ne zaman emekli olurum? Sorusunu merak ediyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Bu haberimizde ne zaman emekli olacağını merak eden vatandaşlarımız için, E-Devlet Emeklilik tarihi öğrenme işlemi nasıl yapılır bunu anlattık. Peki, Ne zaman emekli olurum? Hangi tarihte emekli olabilirim? E-Devlet Emeklilik tarihi öğrenme!

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

4A, 4B ya da 4C sigorta koluna bağlı olarak çalışanların emeklilik hesaplamaları da farklılık gösterir. Yani SSK'lı olarak çalışan bir işçi ile Bağkur üzerinden prim ödemesi yapanların emeklilik süreleri aynı değildir. Yaş ve prim sayısı emeklilikteki 2 önemli etkendir. Ayrıca kadın ve erkeklerin emeklilik hesaplaması da farklılık gösterir. Erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum için 2 yıl prim olarak ödenebilir. Emekliğe etki eden bu kadar yok faktör varken emeklilik hesaplamasını doğru yapabilmenin ilk yolu SGK'nın internet ortamında verdiği hizmetten faydalanmaktır.

E-DEVLET EMEKLİLİK TARİHİ ÖĞRENME

-E-devlet sorgulaması için E-DEVLET EMEKLİLİK TARİHİ ÖĞRENME'ye tıklayın.

– Sistemde kimlik doğrulaması yapmadıysanız kimliğimi şimdi doğrula seçeneğine tıklamalısınız.

– Ardından TC kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girerek giriş yapabilirsiniz.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir.

– Burada bağlı bulunduğunuz sigorta kolunu ve hizmete başladığınız tarihi girmeniz gerekmektedir.

-Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girerseniz öğrenmek istediğiniz bilgileri kolaylıkla görebilirsiniz.