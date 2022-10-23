('Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel...) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Soru Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

23 Ekim Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir?..) Kim Milyoner Olmak İster 23 Ekim Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! "Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 23 EKİM PAZAR 50 BİN LİRALIK SORUSU

"Ne yazık ki çocuklarım yüzünden pek çok Marvel filmi izlemek zorunda kalıyorum, bu da benim cezam" diyen kimdir?

A-) Robert Downey Jr.

B-) Quentin Tarantino

C-) Scarlett Johansson

D-) Nuri Bilge Ceylan