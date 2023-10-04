Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maça Icardi damga vurdu. Casemiro'nun Mertens'e yaptığı faul sonucu penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Icardi, penaltıyı kaçırdı. Ancak 82. dakikada Davinson Sanchez'in uzaklaştırmak istediği topu alan Icardi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve gol atarak Galatasaray'ın 3-2 öne geçmesini ve maçtan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırıp daha zorunu attı

Temsilcimiz Galatasaray'ın Manchester United ile kozlarını paylaştığı maça Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli golcü, penaltı kaçırdıktan sonra gol atarak takımın 3 puan almasını sağladı.

ICARDI PENALTI KAÇIRDI

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

KENDİNİ AFFETTİRDİ

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.