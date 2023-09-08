Ne yaptın sen Barış Alper! Kaçırdığı gol saç baş yoldurdu
A Milli Takımımızın, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk ettiği maçta Galatasaray'da forma giyen yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı yolladı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
BARIŞ ALPER YILMAZ NET GOLÜ KAÇIRDI
Mücadelenin 23. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şahane pasında kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, aşırtma vuruşta topu dışarı gönderdi.
İşte Barış Alper'in kaçırdığı o pozisyon;
Kaynak: Haberler.com / Futbol