Ne tür şeyler için 'enfes' denir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ne tür şeyler için "enfes" denir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NE TÜR ŞEYLER İÇİN "ENFES" DENİR?

A: Çok eski, bayat

B: Çok güzel, nefis

C: Çok ağır, boğucu

D: Çok sert, kuru

Cevap: B