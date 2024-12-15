Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ne olduğu belirsiz anlamına gelen deyimin TDK sözlüğüne göre doğru yazılışı hangisidir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NE OLDUĞU BELİRSİZ ANLAMINA GELEN DEYİMİN TDK SÖZLÜĞÜNE GÖRE DOĞRU YAZILIŞI HANGİSİDİR?

A: Ne idüğü belirsiz

B: Ne idiği belirsiz

C:Ne idüğü belirsiz

D: Ne üdüğü belirsiz

Cevap: B