Emekli maaş zammı ne zaman olacak ve ne kadar emekli maaşı alabilirim soruları gündeme geliyor. Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım ve emekli maaş hesaplama konuları araştırılıyor. Emekli maaş zammı, emeklilerin merakla beklediği konular arasındadır. Peki, Ne kadar emekli maaşı alabilirim? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Ne kadar emekli maaşı alabilirim ve bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım soruları sık sık araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Emekliye zamda 2024'e kararını vererek gireceğiz, fazla uzamaz bakanlarımız çalışıyor" ifadeleri heyecan yaratırken, yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Ne kadar emekli maaşı alabilirim? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Detaylar haberimizdedir…

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALABİLİRİM?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Başkent Kulisi programında milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş düzenlemesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Ciddi adımlar attık. EYT düzenlemesinden ücret artışlarına, asgari ücret düzenlemesine varıncaya kadar. Hakikaten güçlü sosyal politika izlediğimizi ifade edebilirim. Bu süreçte deprem yaşadık. Depreme rağmen EYT'de diğer politikalarda Türkiye devam etti.

Son dönemde 2023 yılında enflasyonun üstüne artışlar yaptık. Asgari ücrette, memur maaşlarında, emekli maaşlarında enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Bir dönemde enflasyon artışın üstüne çıktıysa telafi edici mekanizmalarımız var. 6 ayda bir enflasyon verdiğimiz artışın üzerindeyse telafi ediyoruz. Önümüzdeki dönemde şöyle bir tablo var. Yılbaşından itibaren memurlarda seyyanen artış yapılmıştı. Yılbaşında enflasyon farkı oldukça yüksek olacak. Bu da memur emeklilerine yansıyacak. Geriye işçi ve Bağkur emeklilerimiz kalıyor. Orada da oransal artışlar, enflasyon farkı olacak. Memurunki biraz daha farklı, bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz.

BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

En düşük maaşı alanlarda bu yıl yüzde 114 artırdık. Asgari emekli ücretinde nisan ayında en büyük artışı yaptık. Temmuzda bir şey yapılmadı diye söylem oldu bir algı oluştu. Daha fazla imkanlarımızı zorlayarak bütün dünyadaki sıkıntılara rağmen bütün imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vermeye çalışacağız. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici bir yaklaşımımız olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'deki Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşları ile ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı; "Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak zamanlaması konusunda hiçbir açıklama olmuyor. Yoğun bir çalışma var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır? O konuda söyleyeceklerinizi çok önemsiyoruz." sorusuna şu yanıtı verdi: "Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

"EMEKLİLERİMİZİN SIKINTILARINI BİLİYORUZ"

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.