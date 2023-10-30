Dünya yıldızlarını geride bıraktı! İşte Kim Min-Jae'nin Ballon d'Or sıralaması
- Güncelleme:
Futbol Haberleri
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, Ballon d'Or sıralamasında Musiala, Ødegaard, Saka, Ruben Dias gibi isimleri geride bırakarak 22. sırada yer aldı. Güney Koreli yıldız, sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olmuş, ardından Bayern Münih'e imza atmıştı.
Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe forması da giyen Kim Min Jae, Ballon d'Or sıralamasında 22. sırada kendine yer buldu.
22. SIRADA KIM MIN-JAE
Ballon d'Or 2023 ödülleri sahiplerini bulurken, Alman devi Bayern Münih'in yıldızı Kim Min-Jae, Ballon d'Or oylamasında 22. sırada yer aldı.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan yıldız futbolcu, Napoli'den rekor bir bedelle Bayern Münih'e imzayı atmıştı.
Kaynak: Haberler.com / Futbol