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Dünya yıldızlarını geride bıraktı! İşte Kim Min-Jae'nin Ballon d'Or sıralaması

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae, Ballon d'Or sıralamasında Musiala, Ødegaard, Saka, Ruben Dias gibi isimleri geride bırakarak 22. sırada yer aldı. Güney Koreli yıldız, sarı-lacivertlilerden Napoli'ye transfer olmuş, ardından Bayern Münih'e imza atmıştı.