Ne Güzel sözleri! Simge Sağın Ne Güzel şarkı sözleri!
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Simge Sağın yeni şarkısı Ne Güzel çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Simge Sağın Ne Güzel şarkı sözleri ne? Ne Güzel sözleri!
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SİMGE SAĞIN- NE GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ
Geliyo', gidiyo', derine iniyo'
İçime atıyo', tutuyo'
Sonumuz oluyo', biliyo'
Vazgeç, vazgeçme bikarar
Karanlığın içinde
Ne yanarsın ne sönersin
Bu kadar
Yakında yollar
Ne güzel yalanmış
Bi' güzel inanmışım
Bugün de yokum, yarın da yok
Nasıl yaşanmışım?
Ne güzel inanmışım
Bunu ben mi yazmışım?
O kadar zaman, yarın da yok
Ne gün yaşanmışım?
Arıyo', geliyo', gidiyo' yine o
İçime atıyo', tutuyo'
Derine derine iniyo'
Vazgeç, vazgeçme bikarar
Karanlığın içinde
Ne yanarsın ne sönersin
Bu kadar
Yakında yollar
Ne güzel yalanmış
Bi' güzel inanmışım
Bugün de yokum, yarın da yok
Nasıl yaşanmışım?
Ne güzel inanmışım
Bunu ben mi yazmışım?
O kadar zaman, yarın da yok
Ne gün yaşanmışım?
Ne güzel yalanmış
Bi' güzel inanmışım
Bugün de yokum, yarın da yok
Nasıl yaşanmışım?
Ne güzel inanmışım
Bunu ben mi yazmışım?
O kadar zaman, yarın da yok
Ne gün yaşanmışım?