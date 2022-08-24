Ne Güzel sözleri! Simge Sağın Ne Güzel şarkı sözleri!

Simge Sağın yeni şarkısı Ne Güzel çıktı. Müzik severler şarkının çıkacağı tarihi ve şarkının sözlerini merak etti. Peki, Simge Sağın Ne Güzel şarkı sözleri ne? Ne Güzel sözleri!

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SİMGE SAĞIN- NE GÜZEL ŞARKI SÖZLERİ

Geliyo', gidiyo', derine iniyo'

İçime atıyo', tutuyo'

Sonumuz oluyo', biliyo'

Vazgeç, vazgeçme bikarar

Karanlığın içinde

Ne yanarsın ne sönersin

Bu kadar

Yakında yollar

Ne güzel yalanmış

Bi' güzel inanmışım

Bugün de yokum, yarın da yok

Nasıl yaşanmışım?

Ne güzel inanmışım

Bunu ben mi yazmışım?

O kadar zaman, yarın da yok

Ne gün yaşanmışım?

Arıyo', geliyo', gidiyo' yine o

İçime atıyo', tutuyo'

Derine derine iniyo'

Vazgeç, vazgeçme bikarar

Karanlığın içinde

Ne yanarsın ne sönersin

Bu kadar

Yakında yollar

Ne güzel yalanmış

Bi' güzel inanmışım

Bugün de yokum, yarın da yok

Nasıl yaşanmışım?

Ne güzel inanmışım

Bunu ben mi yazmışım?

O kadar zaman, yarın da yok

Ne gün yaşanmışım?

Ne güzel yalanmış

Bi' güzel inanmışım

Bugün de yokum, yarın da yok

Nasıl yaşanmışım?

Ne güzel inanmışım

Bunu ben mi yazmışım?

O kadar zaman, yarın da yok

Ne gün yaşanmışım?