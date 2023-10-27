Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig 10. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Ndombele Rizespor ile oynanacak maç öncesi Rize'ye götürülmedi. Peki, Ndombele Rizespor maçında yok mu, sakat mı? Ndombele neden yok?

Ndombele Rizespor maçında yok mu, sakat mı? Ndombele neden yok?

Ndombele Rizespor maçında neden yok? Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 yenilen Galatasaray, Süper Lig 10. hafta maçında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Ndombele Rizespor ile oynanacak maç öncesi Rize'ye götürülmedi. Peki, Ndombele Rizespor maçında yok mu, sakat mı? Ndombele neden yok? Detaylar...

NDOMBELE SAKAT MI?

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Takımın yıldızı Icardi kadroya dahil edilirken, büyük umutlarla transfer edilen Tanguy Ndombele kadroya alınmadı.

ICARDI VAR NDOMBELE YOK

Rizespor kadrosunu açıklayan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi kadroda yer alırken Bayern Münih maçında oyuna girdikten sonra etkisiz bir performans gösteren Ndombele kadroya dahil edilmedi.

MR ÇEKİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, çarşamba günü ağrıları nedeniyle MR'ı çekilen Tanguy Ndombele, Rizespor maçı kamp kadrosunda yer almadı.