Ndombele kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar? Ndombele Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Ndombele ile gündem oldu. Peki, Ndombele kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ndombele Galatasaray'a gelecek mi?

Ndombele kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Ndombele Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Ndombele kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ndombele Galatasaray'a gelecek mi?

NDOMBELE KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 28 Aralık 1996 (26 yıl yaşında), Longjumeau

Şu andaki takımı: Tottenham Hotspur FC (#28 / Orta Saha)

Katılma tarihleri: 2022 (Olympique Lyonnais), D

Boy: 1,81 m

Kilo: 76 kg

Fransa'da Ndombele, Kongo DC'li anne ve babadan dünyaya geldi. Çocukluğunda, Essone'de Paris'in yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Épinay-sous-Sénart merkezli bir kulüp olan FC Épinay Athletico'da oynadı..Daha sonra, 14 yaşındayken Guingamp takımında oynamak için üç sezon geçirdiği Breton'a taşındı. Gelişiminin sonunda kendisine profesyonel bir sözleşme teklif edilmedi.

Auxerre, Caen ve Angers kulüplerinde denendikten sonra, Haziran 2014'te henüz küme düşen Ligue 2 ekiplerinden SC Amiens ile sözleşme imzaladı. "Fazla kilolu" olduğu için eleştirilen N'dombele, iyi bir oyun kurucusu olduğunun farkında olunmasına rağmen, kulüpler tarafından sözleşme imzalanmamasının ana nedeninin kilosu olduğu düşünülüyordu.

Ndombele, Amiens'in rezerv takımıyla Championnat National 3'te iki sezon oynadı. 2014-15 sezonunda yalnızca 8 Kasım 2014 tarihinde bir maça çıktı ve oyuna sonradan dâhil oldu. 2015-16 sezonunda düzenli olarak 18 maça çıktı. İlk maçına 5 Eylül 2015 tarihinde çıktığında 18 yaşındaydı.

2 Temmuz 2019 tarihinde Ndombele, 62 milyon € (55,45 milyon £) ve buna ek olarak 10 milyon € (8,97 milyon £) değerinde bir bonservis bedeli karşılığında Tottenham Hotspur ile sözleşme imzaladı.[8] Ndombele ilk kez 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus'a karşı forma giydi. Oyuna girdikten sonra bir dakika içinde Lucas Moura'nın golüne asist yaptı ve Tottenham maçı 3-2 kazandı.

10 Ağustos 2019 tarihinde Ndombele, Tottenham formasıyla ilk Premier Lig maçına çıktı ve 2019-20 sezonunda kulübün ilk lig golünü atarak takımının Aston Villa'ya karşı 3-1 kazanmasına katkıda bulundu. Kötü formundan dolayı, 7 Mart 2020 tarihinde Burnley FC ile 1-1 berabere kalınan maçtan sonra Tottenham teknik direktörü José Mourinho, Ndombele'nin performansını ve algılanan profesyonellikten uzak olduğunu şu sözlerle söyledi: "O çok yetenekli bir oyuncu. Çok daha iyisini yapması gerektiğini ve ona oynama fırsatı veremeyeceğimi bilmeli çünkü takım çok daha önemli."

Bununla birlikte, çok esnek ve dinamik bir oyuncu, hem teknik hem de taktik olarak iyi. Özellikleri nedeniyle Michael Essien ve N'Golo Kanté ile karşılaştırıldı