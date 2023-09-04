Kadrosuna bu sezon yıldız isimleri katan Süper Lig devi Galatasaray, Tanguy Ndombele transferini KAP'a bildirdi. Peki, Ndombele Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alacak mı? Tanguy Ndombele UEFA listesinde var mı?

Ndombele Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alacak mı? Kadrosuna bu sezon yıldız isimleri katan Süper Lig devi Galatasaray, Tanguy Ndombele transferini KAP'a bildirdi. Peki, Ndombele Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alacak mı? Tanguy Ndombele UEFA listesinde var mı? Detaylar...

NDOMBELE UEFA LİSTESİNDE VAR MI?

Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi. Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.

İşte sarı-kırmızılılardan transfer ile ilgili yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır."UEFA LİSTESİNDE YER ALMASI BEKLENİYORGeçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.