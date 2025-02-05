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Ndayishimiye kimdir? Youssouf Ndayishimiye kaç yaşında, nereli?

Ndayishimiye kimdir? Youssouf Ndayishimiye kaç yaşında, nereli?
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Futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren Youssouf Ndayishimiye, güçlü savunma yetenekleri ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor. Peki, Ndayishimiye kimdir? Youssouf Ndayishimiye kaç yaşında, nereli?

Burundi doğumlu futbolcu, Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası Fransa Ligue 1'e transfer oldu. Peki, Youssouf Ndayishimiye kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı ve şu an hangi takımda forma giyiyor? İşte detaylar…

NDAYISHIMIYE KİMDİR?

Youssouf Nyange Ndayishimiye, 27 Ekim 1998'de Burundi'nin başkenti Bujumbura'da doğdu. Futbol kariyerine Burundi'de başladı ve stoper mevkiinde görev yapmaktadır. Şu anda Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice'te forma giymektedir.

Aigle Noir (2016-2020): Profesyonel kariyerine Burundi'nin Aigle Noir takımında başladı.

Yeni Malatyaspor (2020-2021): 30 Ocak 2020'de 45 bin avro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Burada 27 lig maçında 3 gol kaydetti.

İstanbul Başakşehir (2021-2023): 2021 yılında 2,15 milyon avro bonservis bedeliyle İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. Başakşehir formasıyla 58 lig maçında 5 gol attı.

OGC Nice (2023-): 25 Ocak 2023'te Ligue 1 takımlarından OGC Nice ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Nice formasıyla şu ana kadar 45 lig maçında 2 gol kaydetti.

Ndayishimiye kimdir? Youssouf Ndayishimiye kaç yaşında, nereli?

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