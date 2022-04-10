NBS coin nedir? NBS coin yorum ve geleceği 2022: New Bitshares nedir?

NBS coin nedir? sorusu sanal para borsasını takip eden pek çok kişinin gündeminde. NBS coin yorum ve NBS coin geleceği merak edilmekte. Çatal bir DPos konsesüsüne dayalı olarak çalışmaya devam ediyor ve bu çatal, yalnızca BTS4.0 için BTS komitesi tarafından onaylanmayan işlevleri tersine çevirerek, BTS4.0'ın diğer işlevleri kullanmaya devam edecek.Peki New Bitshares(NBS) nedir?

NEW BİTSHARES (NBS) NEDİR?

NBS, DeFİ işive DEX için DPOS konsesüsüne dayanan ve DAO'nun organizasyonel yönetinm yapısı ile uygulanan bir açık kaynak çözümüdür. Delagated Proof-of- Stake içindeki işlemrin temsil edilmesini sağlayarak bir blok zincirini güvence altına almak için geliştirilmiş bir fikir algoritmasıdır. DPos, blok zinciri merkezileştirmeden ve kötü niyetli kullanımdan korumak için oylama ve seçim sürecini kullanan teknoloji tabanlı demokrasininbir uygulaması olarak tasarlanmıştır. NBS tarafından kullanılan grafen teknolojisi, piyasadaki en gelişmiş blok zincir teknolojilerinden biridir.

NBS'ye dahil edilmeyecek işlevler şunlardır: 1. Oy ağırlığı azaltma 2. Bir oy komitesi seçimi için bir oy 3. Kilitli oylama, 4. Kilitlenmemiş hesap oylarının sayılması sıfır olarak sayılması ve 5. Hakların kaldırılmasıBTS teminat olarak kullanıldığında oy kullanmak.

NBS tokeni, işlem ücretleri, oylama, değer deposu olarak, teminat olarak, ve YeniBitShares Ağı içinde stateke etmek için kullanılır.

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