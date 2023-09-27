NBA ne zaman başlıyor? NBA 2023-2024 sezonu hangi tarihte, ne zaman başlayacak?
Basketbolseverler tarafından NBA ne zaman başlıyor? Sorusu gündemde yer alıyor ve NBA 2023-2024 sezonu başlangıcına dair detaylar internet üzerinde araştırılıyor. Peki, NBA ne zaman başlıyor? NBA 2023-2024 sezonu hangi tarihte, ne zaman başlayacak?
NBA ne zaman başlıyor? Sorusu, NBA 2023-2024 sezonu başlangıç tarihini merak eden kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. NBA 2023 takviminin belli olmasının ardından NBA 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi de netlik kazandı. Peki, NBA ne zaman başlıyor? NBA 2023-2024 sezonu hangi tarihte, ne zaman başlayacak? İşte NBA 2023-2024 sezonu hakkında merak edilenler!
NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
NBA tarafından yeni sezona dair detaylar paylaşıldı ve böylece merak edilenler yanıt buldu. NBA 2023-2024 sezonu tarafından paylaşılan takvime göre 24 Ekim tarihinde başlayacak.a
NBA 2023-2024 TAKVİMİ
3 Ekim: NBA Eğitim Kampları açılıyor
5 Ekim: NBA Sezon Öncesi maçları başlıyor
5 ve 7 Ekim: NBA Abu Dabi Oyunları, Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves, (Abu Dabi, BAE)
8 Ekim: Bell, Toronto Raptors - Sacramento Kings (Vancouver, Kanada) tarafından sunulan NBA Kanada Serisi
12 Ekim: Bell, Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons (Montreal, Kanada) tarafından sunulan NBA Kanada Serisi
20 Ekim: NBA Sezon Öncesi Dönemi sona eriyor
23 Ekim: NBA Açılış günü için kadrolar belirleniyor (17:00 ET)
24 Ekim: 2023-24 NBA Normal Sezonunun Başlangıcı
28 Ekim: NBA G Ligi Seçmeleri
30 Ekim – 9 Kasım: NBA G Ligi Eğitim Kampı
3 Kasım: NBA Sezon İçi Turnuvası başlıyor
9 Kasım: NBA Mexico City Maçı, Atlanta Hawks - Orlando Magic (Mexico City, Meksika)
10 Kasım: NBA G Ligi Sezonu başlıyor
7 Aralık: NBA Sezon İçi Turnuva Yarı Finalleri (Las Vegas, NV)
9 Aralık: NBA Sezon İçi Turnuva Finalleri (Las Vegas, NV)