Basketbolseverler tarafından NBA ne zaman başlıyor? Sorusu gündemde yer alıyor ve NBA 2023-2024 sezonu başlangıcına dair detaylar internet üzerinde araştırılıyor. Peki, NBA ne zaman başlıyor? NBA 2023-2024 sezonu hangi tarihte, ne zaman başlayacak?

NBA ne zaman başlıyor? Sorusu, NBA 2023-2024 sezonu başlangıç tarihini merak eden kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. NBA 2023 takviminin belli olmasının ardından NBA 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi de netlik kazandı. Peki, NBA ne zaman başlıyor? NBA 2023-2024 sezonu hangi tarihte, ne zaman başlayacak? İşte NBA 2023-2024 sezonu hakkında merak edilenler!

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA tarafından yeni sezona dair detaylar paylaşıldı ve böylece merak edilenler yanıt buldu. NBA 2023-2024 sezonu tarafından paylaşılan takvime göre 24 Ekim tarihinde başlayacak.a

NBA 2023-2024 TAKVİMİ

3 Ekim: NBA Eğitim Kampları açılıyor

5 Ekim: NBA Sezon Öncesi maçları başlıyor

5 ve 7 Ekim: NBA Abu Dabi Oyunları, Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves, (Abu Dabi, BAE)

8 Ekim: Bell, Toronto Raptors - Sacramento Kings (Vancouver, Kanada) tarafından sunulan NBA Kanada Serisi

12 Ekim: Bell, Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons (Montreal, Kanada) tarafından sunulan NBA Kanada Serisi

20 Ekim: NBA Sezon Öncesi Dönemi sona eriyor

23 Ekim: NBA Açılış günü için kadrolar belirleniyor (17:00 ET)

24 Ekim: 2023-24 NBA Normal Sezonunun Başlangıcı

28 Ekim: NBA G Ligi Seçmeleri

30 Ekim – 9 Kasım: NBA G Ligi Eğitim Kampı

3 Kasım: NBA Sezon İçi Turnuvası başlıyor

9 Kasım: NBA Mexico City Maçı, Atlanta Hawks - Orlando Magic (Mexico City, Meksika)

10 Kasım: NBA G Ligi Sezonu başlıyor

7 Aralık: NBA Sezon İçi Turnuva Yarı Finalleri (Las Vegas, NV)

9 Aralık: NBA Sezon İçi Turnuva Finalleri (Las Vegas, NV)