NBA maçları ne zaman? Dünyanın en prestijli basketbol ligi NBA yeni sezonuyla sporseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sezon öncesi maçlar ile başlayacak olan NBA'in yeni sezon maçlarının ve sezonun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, NBA ne zaman başlıyor 2022-23? NBA maçları ne zaman başlayacak? NBA maçları ne zaman?

Ersan İlyasova, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz gibi birçok Türk basketbolcumuzun yer aldığı ABD ve dünyanın en çok izlenen spor organizasyonu National Basketball Association yani NBA sezon öncesi maçlarının yaklaşmasıyla birlikte sporseverler tarafından araştırılmaya başladı. Konuya ilişkin sporseverlerin en çok merak ettiği sorular ise NBA ne zaman başlıyor 2022-23? NBA maçları ne zaman başlayacak? NBA maçları ne zaman? oldu. NBA 2022-23 sezonu ile ilgili detaylar haberimizde.



NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

30 Eylül Cumartesi günü Türkiye saatiyle 13:00'da oynanacak olan Washington Wizards-Golden State Warriors sezon öncesi maçıyla NBA heyecanı başlıyor.

NBA MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NBA2022-2023 sezonu sezon öncesi maçların tamamlanmasının ardından Boston Celtics ile Philadelphia 76ers arasındaki mücadeleyle 18 Ekim'de başlayacak.

6 Haziran 1946 tarihinde Basketball Association of America (BAA) adıyla kuruldu. Bugünkü adı olan "National Basketball Association" (NBA,Ulusal Basketbol Birleşimi) ismi ise 1949 yılında ABD'de kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan "National Basketball League" (NBL) ile birleşmesinden sonra alındı.

NBL 12 yıldır süren profesyonel bir lig olmasına rağmen genel olarak 3 yıllık BAA'nın önderliğinde kuruldu. Bunda, BAA'nın ülke çapında büyük şehirlerde yaygın bir lig olması sebepti. 1949 yılında iki ligin birleşmesinden dolayı 17 takımlı bir lig oluştu. Bu birleşme sonucu büyük şehirlerdeki büyük takımlar ile küçük kasaba takımlarının karışımı sonucu dengesiz bir lig oluştu.

1950'de lig 11 takıma düştü. 1954'te lig tarihinin en az takım sayısı olan 8 takım kaldı. Bu sekiz takım hala ligde mücadele eden Knicks, Celtics, Warriors, Lakers, Kings, Pistons, Hawks ve 76ers oldu. Bu arada takımlar küçük şehirlerden daha büyük şehirlere taşınmaya başladı. Örneğin Hawks Tri-Cities'ten Milwaukee'ye ve oradan St. Louis'e; Kings Rochester'den Cincinnati'ye ve Pistons Fort Wayne'den Detroit'e taşındı.