Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği NBA'de basketbol heyecanı son hızla devam ediyor. Bu geceki maçlar için basketbolseverler NBA maçlarının hangi kanalda yayınlandıklarını araştırıyor. Peki, NBA maçları hangi kanalda 2023? ABD NBA basketbol maçları hangi kanalda yayınlanıyor, televizyonda yayını var mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

National Basketball Association (Türkçe: Ulusal Basketbol Birleşimi) veya kısaca NBA, ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur. Peki, NBA maçları hangi kanalda 2023? ABD NBA basketbol maçları hangi kanalda yayınlanıyor, televizyonda yayını var mı, nereden izlenir? İşte bilgiler...

NBA NEDİR?

National Basketball Association (Türkçe: Ulusal Basketbol Birleşimi) veya kısaca NBA, ABD'de kurulmuş profesyonel basketbol ligi organizasyonudur.

Tüm dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biridir. 1995 yılında lige 2 tane Kanada takımı katılmıştır. Bu takımlar Toronto Raptors ve Vancouver Grizzlies'tir. Toronto Raptors hâlâ Kanada takımı olsa da Vancouver Grizzlies kurulduğu bölgede yeterli ilgiyi bulamadığından dolayı Amerika'nın Memphis şehrine taşınmıştır. Bundan dolayı Raptors, NBA'deki Amerikan olmayan tek takımdır.

NBA'in resmî logosunda eski Los Angeles Lakers'lı oyuncu Jerry West'in silüeti bulunmaktadır.

NBA MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

NBA maçları her yıl farklı kanallarda yayınlanabiliyor. Bu sene 2023 NBA maçları genel olarak Bilyoner TV'de yayınlanıyor. Ülkemizde NBA maçları genel olarak Bilyoner TV'de veriliyor. Buna ek olarak maçlar S Sport ve NBA TV platformlarında da yayınlanmaktadır.

30 MART 2023 PERŞEMBE GECESİ NBA MAÇ TAKVİMİ

Bu gece (30 Mart Perşembe) oynanacak NBA maçları şöyle: