NBA Final maçları takvimi büyük bir heyecanla takip ediliyor. 2023 NBA finallerinde Denver Nuggets ile Miami Heats kozlarını paylaşacak. Peki NBA finali ne zaman, saat kaçta? NBA final maçı saat kaçta başlayacak?

NBA final maçı saat kaçta başlayacak? NBA Final maçları takvimi büyük bir heyecanla takip ediliyor. 2023 NBA finallerinde Denver Nuggets ile Miami Heats kozlarını paylaşacak. Peki NBA finali ne zaman, saat kaçta? NBA final maçı saat kaçta başlayacak? Detaylar...

NBA FİNALİ SAAT KAÇTA?

NBA'de Doğu Konferansı finali yedinci maçında Miami Heat, Boston Celtics'i 103-84 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve NBA Finalleri'nde Denver Nuggets'ın rakibi oldu. Denver Nuggets Miami Heat NBA final 1. maçı 2 Haziran Cuma gecesi saat 03.30'da oynanacak. NBA finalleri S-Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

NBA FİNAL MAÇLARI TAKVİMİ 2023

Denver Nuggets – Miami Heat 1. maç 2 Haziran Cuma 03.30

Denver Nuggets – Miami Heat 2. maç 5 Haziran Pazartesi 03.00

Miami Heat – Denver Nuggets 3. maç 8 Haziran Perşembe 03.30

Miami Heat – Denver Nuggets 4. maç 10 Haziran Cumartesi 03.30

Denver Nuggets – Miami Heat 5. maç* 13 Haziran Salı 03.30

Miami Heat – Denver Nuggets 6. maç* 16 Haziran Cuma 03.30

Denver Nuggets – Miami Heat 7. maç* 19 Haziran Pazartesi 03.00