NBA finali kaç maç üzerinden? NBA finalleri playoffların sona ermesiyle başlar. Peki final ne kadar sürer merak ediliyor. İşte NBA finali kaç maç üzerinden oynanıyor? NBA final serisi ne kadar, kaç maç sürüyor? Detaylar haberimizde...

NBA FİNALİ KAÇ MAÇ ÜZERİNDEN OYNANIYOR?

NBA finalleri playoffların sona ermesiyle başlar. Doğu Konferansı ve Batı Konferansı takımları yedi maçlık seri ile şampiyon olmak için mücadele ederler. Playofflarda olduğu gibi dört maçı kazanan takım Larry O'Brien şampiyonluk kupasını (daha önce bu ödülün adı Walter A. Brown idi 1984 yılından sonra şu anki adını almıştır) alarak oynanan sezonun şampiyon takımı ilan edilir. Lig tarihinde ilk finaller 1947 yılında düzenlenmiştir. 1985 ve 2013 yılları arasında oynanan final serileri 2-3-2 olarak yani ilk iki maç ev sahibi avantajı olan takım, daha sonra 3 maç arka arkaya diğer takımın evinde maçlar oynanır. Altıncı ve eğer gerekirse yedinci maçlar tekrar ev sahibi avantajı olan takımın şehrinde düzenlenirdi. 2013-14 sezonun başlamasından sonra format 2-2-1-1-1 olarak değiştirilmiştir. Buna göre İlk iki maç ligi daha iyi konumda bitiren takımın evinde oynanır. Üçüncü ve dördüncü maçlar diğer takımın şehrinde yapılır. Beşinci maç yine ev sahibi avantajı olan takımın evinde oynanırken altıncı maç tekrar diğer takımın evinde düzenlenir. Yedinci yani serinin son maçı ligi iyi yerde bitiren takımın evinde oynanır ve seri biter.

Los Angeles Lakers ve Boston Celtics 17 kez ile en çok şampiyon olan takımlardır. 6 kez şampiyon olan Chicago Bulls ve Golden State Warriors takımları da lig tarihinde en şampiyon olan diğer iki kulüptür.