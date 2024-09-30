NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada NBA'de oynayan ilk Türk basketbolcu kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

NBA'DE OYNAYAN İLK TÜRK BASKETBOLCU KİMDİR?

A: Hidayet Türkoğlu

B: İbrahim Kutluay

C: Mehmet Okur

D: Mirsad Türkcan

Cevap: