NBA Avrupa Ligi ne zaman başlayacak, hangi takımlar katılacak, Galatasaray NBA Avrupa Ligi'nde olacak mı, Fenerbahçe var mı?

Nba'nin Avrupa'da yeni bir lig başlatma hedefi doğrultusunda attığı adımlar hız kazanırken, organizasyonda yer alacak kentler ve ekipler de duyuruldu. Açıklamaya göre İstanbul'dan bir takım kesin olarak lige dahil olacak. Gelen bilgiler, bu takımın Galatasaray olacağını gösteriyor.

NBA AVRUPA 12 ŞEHRİ DUYURDU

Nba Avrupa ve Orta Doğu Genel Menajeri George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinde yer alacak 12 şehri resmen açıklayarak organizasyonun kapsamını netleştirdi. Listeye göre takımlar

Londra,

Manchester,

Roma,

Milano,

Paris,

Lyon,

Madrid,

Barselona,

Berlin,

Münih,

Atina

İstanbul'dan oluşacak.

ORGANİZASYON 2027'DE BAŞLAYACAK

Aivazoglou, Milano'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada projenin Ekim 2027 itibarıyla hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti. NBA Avrupa'nın başlangıç yapısıyla ilgili detayları paylaşan Aivazoglou, 12 şehrin kalıcı temsil hakkına sahip olacağını, ayrıca sportif başarıya bağlı olarak 4 ek takımın daha lige dahil edilmesiyle toplam kulüp sayısının 16'ya ulaşacağını belirtti.

GALATASARAY KATILIM KONUSUNDA KARARLI

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Uzun süredir üst düzey temasların devam ettiğini belirten Natan, yakında resmi görüşmelere başlanacağını söyledi. Galatasaray'ın tarihi misyonu, basketboldaki köklü geleneği ve güçlü taraftar desteğiyle projeye değer katacağını dile getirdi.

DURSUN ÖZBEK: "NBA AVRUPA'DA OLACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde yaptığı açıklamada NBA'in kulübü Cenevre'ye davet ettiğini ve görüşmelerde önemli detayların konuşulduğunu aktardı. Özbek, NBA yetkililerinin özellikle Galatasaray'ın salon projesine ve Yenikapı'da milyonlarca taraftarın katıldığı kutlamalara dikkat çektiğini belirtti. Yoğun taraftar desteğinin projede Galatasaray'ın yer alması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Özbek, NBA Avrupa'nın içinde yer alacaklarını net bir dille duyurdu.