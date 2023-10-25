Müge Anlı Nazmiye Doğan İnstagram hesabı ne? Müge Anlı Nazmiye Tutaner TikTok hesabı! Nazmiye Tutaner kimdir?

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Nazmiye Tutaner'ın TikTok hesabı merak konusu oldu. Nazmiye Tutaner kimdir ve TikTok'ta neler paylaşıyor? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ekranlara geliyor. Müge Anlı programının yeni bölümleri seyirciyi ekrana kilitliyor. Programda yer alan Nazmiye Tutaner'in kaç yaşında olduğu ve İnstagram hesabı araştırılmaya başlandı. Nazmiye Tutaner'in TikTok hesabı nedir merak konusu oldu. Peki, Nazmiye Tutaner kimdir? Müge Anlı Nazmiye Tutaner TikTok hesabı ne? Detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI NEVRİGÜL OLAYI NEDİR?

2 Eylül'de kaybolan iki çocuk annesi Nevrigül Alan, 18 Ekim'de ağaca asılı halde ölü olarak bulundu. Müge Anlı'nın programında yüzleşen Alan'ın kardeşleri canlı yayında birbirine girdi. Ablasının ölümünde kardeşi Nazmiye Tutaner'in parmağının olduğunu söyleyen Abdullah Tutaner, gözyaşları içinde "Kardeşimin tutuklanmasını istiyorum" dedi.

NAZMİYE TUTANER KİMDİR?

Cinayete kurban gittiği ve ölümüne intihar süsü verildiği değerlendirilen Nevrigül Alan'ın iddiaların odağındaki kız kardeşi Nazmiye Tutaner, bugünkü canlı yayında, ablasının para karşılığı başka erkeklerle beraber olduğunu, eniştesi Remzi'nin bundan haberdar olduğunu hatta ablasından para istediğini iddia etti.

Nazmiye Tutaner, iddiaları sonrası hem eniştesi Remzi Alan'dan hem de ailesinden yalan söylediği, ablasına iftira attığı yönünde tepki aldı. Nazmiye Tutaner, ortaya attığı iddia sonrası "Birinin ağzını aradım" diyerek ablasının ölümüyle ilgili sosyal medyadan kendisine gelen "Doğan, Nevrigül'e tecavüz ediyor. Daha sonra asıp öldürdü" yazılı mesajı paylaştı