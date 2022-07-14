Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Nazmi Arıkan öldü mü? Nazmi Arıkan neden öldürüldü?

NAZMİ ARIKAN ÖLDÜ MÜ?

Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Nazmi Arıkan, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu. Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Sonrasında Tokat Öğretmen Okulu'nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu. Bolu Öğretmen Okulu'nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti. MEF Dershanesi'nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği'ni okudu. 1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi'ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul'da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları'nı açtı.