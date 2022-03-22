Nazlı Selim Ünal kimdir? Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle seyircilerde heyecan yaratırken dizinin kadrosu da merak konusu oldu Birbirinden önemli isimlerin yer aldığı dizide Mine karakterini canlandıran Nazlı Selim Ünal merak konusu oldu. Peki, Nazlı Selim Ünal kimdir? Nazlı Selim Ünal dizileri nelerdir? Nazlı Selim Ünal kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? İşte detaylar...

NAZLI SELİM ÜNAL KİMDİR?

Nazlı Senem Ünal, 22 Mayıs 1991 tarihinde Bursa'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır.

NAZLI SELİM ÜNAL'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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