2021 yılında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün saymaya başladı. Vatandaşlar Nazlı Sabancı kimdir merak ediyor. Peki, Nazlı Sabancı kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç? Nazlı Sabancı ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Nazlı Sabancı geliyor. Peki, Nazlı Sabancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, eşi kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

NAZLI SABANCI KİMDİR?

29 yaşında olan Zeynep Nazlı Sabancı, Bursalı bir ailenin kızı. Liseye kadar Bursa'da yaşayan Sabancı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşti ve bir daha da Bursa'ya dönmedi. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Sabancı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başladı. Nazlı Sabancı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile birlikte. 2020 kasım ayından beri Hacı Sabancı ile nişanlıdır. Çift 3 Eylül'de Çırağan Sarayında yapılacak düğün ile dünya evine girecek.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girdi.

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozlara ikişer tane emoji eklemesi akıllara ikiz bebek iddiasını getirdi. Kısa sürede takipçileri tarafından soru yağmuruna tutulan Sabancı, ikiz bebek iddiasını yalanlayarak "Yanlış anlaşılma oldu, inşallah sağlıkla kucağıma alırım" dedi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Nazlı Sabancı'nın İnstagram'da 353 bin takipçisi bulunmaktadır.