Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da yaşanan depremde de insanlar zor durumda kaldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Nazlı Sabancı'nın hamile olup olmadığı merak edildi. Peki, Nazlı Sabancı hamile mi? Nazlı Sabancı kaç aylık hamile? Nazlı Sabancı kimdir, kaç yaşında? Nazlı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun zamandır mutlu bir birliktelik yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı ikilisi 10 Ekim 2021'de nikah masasına oturmuştu. Nazlı Sabancı'nın hamile olup olmadığı merak edildi. Peki, Nazlı Sabancı hamile mi? Nazlı Sabancı kaç aylık hamile? Nazlı Sabancı kimdir, kaç yaşında? Nazlı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NAZLI SABANCI HAMİLE Mİ?

Uzun zamandır mutlu bir birliktelik yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı ikilisi 10 Ekim 2021'de nikah masasına oturmuştu.

Korona salgını nedeniyle düğünlerini bir süre erteleyen çift, 2022 yılının Haziran ayında Çırağan Sarayı'nda ihtişamlı bir düğün yapmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre iki yıl önce evlenen Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin bebekleri olacak.