Oyuncu Serhan Arslan ile dünyaevine giren Nazlı Ceren Köksal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Nazlı Ceren Köksal kimdir? Nazlı Ceren Köksal kaç yaşında, nereli?

Bir döneme damga vuran 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile tanınan oyuncu Serhan Arslan, Nazlı Ceren Köksal ile dünyaevine girdi. Peki, Nazlı Ceren Köksal kimdir? Nazlı Ceren Köksal kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

NAZLI CEREN KÖKSAL KİMDİR?

Nazlı Ceren Köksal, Bursa Anadolu Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Marma Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi. Çocukluğundan bu yana modanın içinde yer almanın hayalini kuran tasarımcı, moda editörlüğü ve freelance stil danışmanlığı yaparak bu dünyaya ilk adımı attı. Birçok reklam, katalog ve klip çekimi, celebrity styling ve gardırop stylingi yaptığı 4 yılın ardından kendi moda markasını kurmaya karar verdi. Kendi adını taşıyan Nazlı Ceren'i 2018 yılı sonlarında kurdu. Nazlı Ceren Köksal, Hayat Bilgisi dizisindeki Kopil karakterine haya veren Serhat Aslan ile dünyaevine girdi.