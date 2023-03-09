Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, uzun süredir iş insanı Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftin düğün tarihi belli oldu. Peki, Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil mesleği ne?

Bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan Burcu Esmersoy'un nikah tarihi belli oldu. Akmandil ve Esmersoy, 1 Nisan'a İtalya'da dünyaevine girecek. Peki, Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil mesleği ne?

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

30'lu yaşlarda olan Nazım Akmandil Türkiye'nin öne çıkan mobil oyun sektörü şirketlerinden birinin kurucu ortağı dır.

Nazım Akmandil, aynı zamanda başarılı bir yazılımcı olarak tanınıyor.