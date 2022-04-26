Nazım Akmandil kimdir? Nazım Akmandil hayatı ve biyografisi! Nazım Akmandil kaç yaşında, nereli?

Burcu Esmersoy, önceki akşam yeni sevgilisiyle kameralara yakalanmıştı. Muhabirlerin sorularına rağmen sevgilisinin adını söylemeyen Burcu Esmersoy'un kendisinden 15 yaş küçük ünlü iş insanı Nazım Akmandil ile birlikte olduğu ortaya çıktı. şte Nazım Akmandil hakkında merak edilen Nazım Akmandil kimdir, Nazım Akmandil hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

30 yaşında olan Nazım Akmandil'in babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil'dir.

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