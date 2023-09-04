Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da nikah masasına oturdu. Peki, Nazım Akmandil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nazım Akmandil ne iş yapıyor?

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girdi. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar görenleri oldukça duygulandırdı. Nazım Akmandil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nazım Akmandil ne iş yapıyor? soruları ise gündeme düştü.

NAZIM AKMANDİL KİMDİR?

30 yaşında olan Nazım Akmandil'in babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil'dir. Akmandil'in cep telefonlarına yüklenen oyunların yazılımlarını yapan isim olduğu öğrenildi.

Başarılı sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da nikah masasına oturdu. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Burcu Esmersoy eşinin gözyaşlarını elleriyle silip onu öpücüklere boğdu. Manken ve sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünya evine girdi. Nikah öncesi birbirini ilk kez gören çift gözyaşlarını tutamadı. Kameraya yansıyan o anlar görenleri oldukça duygulandırdı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İtalya'nın Portofino kentinde, yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle evlenen çiftin salona girdikleri an olay oldu. Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti. Ünlü çift salona girmeden birbirine bakarak ağlamaya başladı. Ünlü sunucu eşinin gözyaşlarını silip onu daha sonra tutkuyla öptü.