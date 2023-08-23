Nazilli'de Kadınlara Örnek Olan Girişimci

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Güleser Yıldırım, azmi, başarısı ve girişimciliği ile ilçedeki kadınlara örnek oldu. Yıllarca ev hanımlığı yapan Güleser Yıldırım, Nazilli'de düzenlenen program ile kendi ayakları üzerinde durmak isteyen hemcinslerine mutfaktan iş kadınlığına ulaşan yaşam serüvenini anlattı.

Hayat şartlarının her zaman planlandığı gibi gitmediğini ancak gayret ettikten sonra kişinin imkansızlıkları fırsata dönüştürebileceğini de kaydeden Güleser Yıldırım, Nazilli'de kurduğu güzellik merkezinde hayaline nasıl kavuştuğunu anlattı. Çocukluğundan bu yana hayalinin böyle bir iş kurup kadınlara hizmet etmek olduğunu anlatan Yıldırım, "Gençlik yıllarımda yaşamıma yön vereceğim eğitim ve işin hayalini kurarken bir anda kendimi evli ve 2 çocuk annesi kadın olarak gördüm. Annelik ve ev hanımlığı aslında çok ulvi bir duygu. Ancak 'hiçbir zaman geç değil' diyerek hayallerimden de vazgeçmedim. Çocuklarımı büyüttükten sonra 'hem evimin hanımı hem de işimin patronu olurum' diyerek yakınlarımın da desteği ile hayat yolculuğunun neredeyse yarısında yeniden kendimi eğitime verdim. Önce sektörle ilgili eğitim aldım, ardından işimi kurdum" diyerek hiç kimsenin hayallerinden vazgeçmemesini istedi.

"Mahremiyet kadınlar için çok daha önemli"

Son dönemlerde kadınların kişisel bakımlarına çok daha fazla önem verdiğini kaydeden Güleser Yıldırım, "Kadınlar için güzellik hizmetlerinde en önemli unsurlardan birisi aslında mahremiyetin korunmasıdır. Pek çok kadın bu hizmetleri uygun ortamlarda almak istiyor. İşimi seçerken hemcinslerimin bu özelliğini de göz önünde bulundurdum. Yatırım yapmaktan hiç korkmadan son teknoloji ürünü cihazlarla işimi kurdum. Hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum. Bu nedenle tüm kadınlarımıza tavsiyem, kesinlikle hayal kurmaktan vazgeçmeyin ve hayalinizin peşinde koşun. Bir kadın isterse, hem beyinin hanımı, çocuklarının anası hem de evinin sultanı ve işinin patronu olabilir" diye konuştu. - AYDIN