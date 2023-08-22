Nazilli Belediyesi Yeni Yol Açma ve Bordür Çalışmalarına Başladı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşil Mahalle 1886 ve 682-1 Sokak ile arasında kalan 1869 Sokak'ta yeni yol açma ve bordür çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık bin 850 metrekare alan stabilize edilerek parke taşı döşemeye hazır hale getirildi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.

Nazilli Belediyesi ekipleri; Yeşil Mahalle 1886 ve 682-1 Sokak ile arasında kalan 1869 Sokak'ta yeni yol açma ve bordür çalışmalarına başladı.

Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık bin 850 metrekare alan baştan sona stabilize edilerek parke taşı döşemeye hazır hale getirildi. Sabah erken saatlerde bordür döşeme işlemlerine başlayan ekipler, kış ayları gelmeden bölgedeki tüm yolların tamamlanması için ivedilikle faaliyetlerine devam ediyor.

Hazırlanan program çerçevesinde yeni yol açma, bakım ve onarım çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Daha önceden belirlenmiş ihtiyaç ivediliği gözetilerek hazırlanmış program çerçevesinde yollarımızı bir bir yenileme ve yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Yeşil Mahalle 1886, 682-1 ve 1869 Sokak'ta çalışmalara başladık. Kıymetli hemşehrilerimizin daha güvenli ve kullanışlı yollara kavuşması için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN