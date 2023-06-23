Nazilli Belediyesi hangi partiden? Nazilli Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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NAZİLLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Nazilli Belediyesi Başkanlığını Kürşat Engin Özcan yapmaktadır.

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN KİMDİR?

Kürşat Engin Özcan 1976 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazilli'de tamamlayan Özcan, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Okulun ardından avukatlık mesleğine başladı. 2003 yılında MHP ilçe sekreteri olarak siyasete atıldı. 2012'de MHP İlçe Başkanı oldu.

Kürşat Engin Özcan

2017'de MHP'de ilçe başkanı iken istifa ederek İYİ Parti kurucusu olarak İYİ Parti İlçe başkanlığına getirildi. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Millet İttifakı İYİ Parti adayı olarak %48.26 oy oranıyla 45.050 oy alarak Nazilli Belediye Başkanı seçildi.

Özcan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

23 Kasım 2022 tarihinde Ak Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından rozeti takılarak Ak Partiye geçiş yaptı.