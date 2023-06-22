Nazif Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Milli Eğitim Bakanlığı Bakan yardımcısı Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Nazif Yılmaz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Nazif Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Nazif Yılmaz ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Nazif Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

NAZİF YILMAZKİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Nazif Yılmaz 1971 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Develi İmam Hatip Lisesi´nden, 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nden mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında Bulgaristan'ın Şumnu şehrindeki İmam Hatip Okuluna (Nüvvab Mektebi) öğretmen ve pansiyon yöneticisi olarak görev yaptı. Askerliğini 1998-1999 yılları arasında Sivas'ta asker öğretmen olarak görev yaptı. 2 Ocak 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başladı.

8 Ocak 2022 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı.

21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığına atandı.