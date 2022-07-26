Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz kaç yaşında, nereli? Nazif Yılmaz hayatı ve biyografisi!
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Eğitim gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nazif Yılmaz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nazif Yılmaz kaç yaşında, nereli? Nazif Yılmaz hayatı ve biyografisi! Nazif Yılmaz kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nazif Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz kaç yaşında, nereli? Nazif Yılmaz hayatı ve biyografisi!
NAZİF YILMAZ KİMDİR?
2 Ocak 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başladı.
8 Ocak 2022 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararı Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır