Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nazif Yılmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz kaç yaşında, nereli? Nazif Yılmaz hayatı ve biyografisi!

NAZİF YILMAZ KİMDİR?

2 Ocak 2014 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başladı.

8 Ocak 2022 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararı Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır