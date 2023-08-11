Dini konulara dair yorumları ile dikkatleri çeken Nazif Ay izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nazif Ay kaç yaşında, nereli? Nazif Ay hayatı ve biyografisi! Nazif Ay kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nazif Ay hakkında araştırmalar yapılıyor. Nazif Ay kimdir? Nazif Ay kaç yaşında, nereli? Nazif Ay hayatı ve biyografisi!

NAZİF AY KİMDİR?

1964 yılında İstanbul Alibeyköy'de doğan Nazif Ay, İmam Hatip Lisesinde okuduktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Nazif Ay Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi Kelam Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Birçok resmi ve özel kuruluşlarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır.