Türkiye'de faaliyet gösteren Kazak gazeteci Nazgul Kenzhetay kimdir merak ediliyor. Peki, Nazgul Kenzhetay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Nazgul Kenzhetay'ın hayatı ve biyografisi!

NAZGUL KENZHETAY KİMDİR?

Nazgul Kenzhetay, aktif olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Kazak gazeteci, editör ve Kazakistan'ın ilk savaş muhabiri. Şu anda Türkiye menşeli haber yayın kuruluşu GZT'de editörlük yapmaktadır.

1995'te Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde dünyaya geldi. 2 yaşında babasını kaybetti. Babası mühendisti, annesi fizik öğretmeni. 2013'te burs kazanarak Türkiye'ye gelmeye hak kazandı. Türkiye Bursları'ndan mezun oldu. Askeri-politik gazetecilik üzerine okumuştur. Birleşmiş Milletler ve UNICEF ile işbirliği yaparak Türkiye-Suriye sınırında gazetecilik yapmak için gezdi. Kazakistan'ın ilk kadın savaş muhabiri olma ünvanını kazandı.

16 Ekim 2018'de düzenlenen Kazakistan'ın 100 Yeni Yüzü adlı programda Kazakistan'ın yeni yüzlerinden biri oldu. Toplum birincisi seçildi.

Ana dili olan Kazakça'ya ilaveten Rusça, Türkçe, İngilizce ve Fransızca da bilmektedir. Aktif olarak GZT'de Türkçe içerik üreticiliği yapmaktadır.

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