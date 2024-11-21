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Nazar Büyüm neden öldü, hasta mıydı? Nazar Büyüm kimdir?

Nazar Büyüm neden öldü, hasta mıydı? Nazar Büyüm kimdir?
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Agos Gazetesi'nin önemli yazarlarından Nazar Büyüm 80 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Nazar Büyüm neden öldü, hasta mıydı? Nazar Büyüm kimdir?

Agos gazetesi yazarlarından, Britannica Ansiklopedisi'nin Tüe versiyonu AnaBritannica'yı, Britannica Compton's'u ve Temel Britannica'yı yayımlayan Nazar Büyüm hayatını kaybetti.

NAZAR BÜYÜM NEDEN ÖLDÜ?

Adam Yayınları, Merkez Ajans ve Anadolu Yayıncılık kurucusu, çevirmen, şair ve yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti. Agos gazetesinde yer alan bilgiye göre Büyüm, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

NAZAR BÜYÜM KİMDİR?

Nazar Bu¨yu¨m 1944'te dogˆdu. I·stanbul Üniversitesi'nde I·ngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1975'te iki arkadas¸ıyla kurdugˆu Ajans Ada'dan 1981'de ayrılarak Adam Yayınları'nı, Merkez Ajans'ı ve Anadolu Yayıncılık'ı kurdu. Adam Yayınları'nda edebiyat-sanat kitapları ve dergiler, Anadolu Yayıncılık'ta Yurt Ansiklopedisi, Tu¨rk ve Du¨nya Ansiklopedisi gibi kaynak kitaplar yayımladı. 1985'te Osman Kavala ve Selahattin Beyazıt'la birlikte kurdugˆu Ana Yayıncılık, Britannica Ansiklopedisi'nin Tu¨rkc¸e versiyonu AnaBritannica'yı, Britannica Compton's'u ve Temel Britannica'yı yayımladı. Büyüm'ün çevirileri, derlemeleri, s¸iir kitapları bulunuyor.

Agos gazetesi yazarlarından Büyüm gazetedeki yazılarını "Dönük Baktığımda" başlıklı kitapta toplamıştı. Yazılar bir yandan kendisinin 1960'ların başlarından itibaren merkez noktalarında yer aldığı kültür, sanat, edebiyat ve yayıncılık dünyasından eşi bulunmaz tanıklıklar, portreler, galeriler sunuyor, bir yandan da Kayseri-Develi'de başlayan, İstanbul'da süren bu hayatın bir Ermeni gencinde, bir Ermeni ailesinde bıraktığı izleri renkli satırlarla canlandırıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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