Nazan Saatçi kimdir? Nazan Saatçi kaç yaşında, nereli? Nazan Saatçi hayatı ve biyografisi!
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Tokatçı filmindeki Emine rolüyle tanınan Nazan Saatçi'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Nazan Saatçi kimdir? Nazan Saatçi kaç yaşında, nereli? Nazan Saatçi hayatı ve biyografisi nedir?
1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçilen Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific yarışmasında ikinci oldu. Peki, Nazan Saatçi kimdir? Nazan Saatçi kaç yaşında, nereli? Nazan Saatçi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Nazan Saatçi 1958'de Samsun'da doğdu. Saatçi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçilen Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific yarışmasında ikinci oldu. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tokatçı filmindeki Emine rolüyle tanınmıştır.
Sessiz Karanlık
Minyeli Abdullah 2
Korkunun Bedeli
Bir Zamanlar Kardeştiler
Kahreden Kurşun
Bıktım Her Gün Ölmekten
Tokatçı
Ölümsüz
Baba Kartal
Acılar ve Arzular
Nazan Saatçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile "yıllara meydan okuyor" yorumları alıyor.