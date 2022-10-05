Tokatçı filmindeki Emine rolüyle tanınan Nazan Saatçi'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Nazan Saatçi kimdir? Nazan Saatçi kaç yaşında, nereli? Nazan Saatçi hayatı ve biyografisi nedir?

1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçilen Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific yarışmasında ikinci oldu. Peki, Nazan Saatçi kimdir? Nazan Saatçi kaç yaşında, nereli? Nazan Saatçi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NAZAN SAATÇİ KİMDİR?

Nazan Saatçi 1958'de Samsun'da doğdu. Saatçi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçilen Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific yarışmasında ikinci oldu. Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Tokatçı filmindeki Emine rolüyle tanınmıştır.

NAZAN SAATÇİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Sessiz Karanlık

Minyeli Abdullah 2

Korkunun Bedeli

Bir Zamanlar Kardeştiler

Kahreden Kurşun

Bıktım Her Gün Ölmekten

Tokatçı

Ölümsüz

Baba Kartal

Acılar ve Arzular

NAZAN SAATÇİ SON HALİ

Nazan Saatçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile "yıllara meydan okuyor" yorumları alıyor.