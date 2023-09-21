Nazan Öncel'in sağlık durumu hakkında meraklar artıyor. Nazan Öncel'e ne olduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Nazan Öncel sağlık durumu nasıl? Nazan Öncel'e ne oldu? İşte detaylar...

Şarkıları ve güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Nazan Öncel sağlık durumu nasıl sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Nazan Öncel'e ne oldu sorusu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Nazan Öncel'in sağlık durumu sorgulatılıyor. Peki, Nazan Öncel sağlık durumu nasıl? Nazan Öncel'e ne oldu? Detaylar haberimizde...

NAZAN ÖNCEL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hava almak için evinin bahçesine çıkan sanatçı Nazan Öncel, balkondan düşen saksı sonucu ölümden döndü. Üst kattan düşen saksının başını sıyırıp omzuna düştüğünü söyleyen Öncel, "O adımı atmasaydım belki de 'Başına düşen saksı yüzünden Niyazi oldu' diye yazılacaktı. Hayat bir pamuk ipliğine bağlı" dedi.