Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, ani bayılma nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Arama motorlarında ise Nazan Öncel sağlık durumu nasıl? Hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı? soruları araştırılıyor.

Başarılı sanatçı Nazan Öncel'in hastaneye kaldırılması ardından sevenleri endişelendi. Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nazan Öncel, apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki, Nazan Öncel sağlık durumu nasıl? Hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı?

NAZAN ÖNCEL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, ani bayılma nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü" dedi.

"TANSİYON 22'Yİ GÖRDÜ, BAYILINCA HASTANEYE KOŞTUK"

Hasta yatağından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Nazan Öncel, "Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bir şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık."

Nazan Öncel'in paylaşımına Songül Öden ve Ata Demirer'den "Geçmiş olsun" yorumu da geldi.