Nazan Öncel'in sağlık durumu nasıl? Sorusu, gündemde merak edilenler arasında. Türk müziğinin efsane sanatçısı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı. Serum aldığı anları paylaşan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var" notunu düştü.

Nazan Öncel'in sağlık durumu nasıl? Nazan Öncel hasta mı, hastalığı ne?

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel konser sonrası rahatsızlandı. Serum aldığı anları yayınlayan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var" notunu düştü. Ünlü şarkıcıya geçmiş olsun mesajları yağdı. Peki, Nazan Öncel'in sağlık durumu nasıl? Nazan Öncel hasta mı, hastalığı ne?

NAZAN ÖNCEL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılan Nazan Öncel yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü isme hemen serum tedavisi uygulanırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Öncel "Her konser sonrası yolum buraya düşüyor. Ateş kusma falan hepsi var. Canım arkadaşım Nükhet Duru nazar var diyor kurşun döktürelim diyor" dedi. Ünlü isme başta Sezen Aksu, Nükhet Duru gibi sanatçı dostları geçmiş olsun mesajı yolladılar.