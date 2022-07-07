Naz Elmas boşandı mı? Naz Elmas kimdir, kaç yaşında? Naz Elmas hayatı ve biyografisi nedir?

Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurup boşandılar. Bu gelişmenin ardından Naz Elma'ın hayatı merak edilmeye başladı. Peki, Naz Elmas boşandı mı? Naz Elmas kimdir, kaç yaşında? Naz Elmas mesleği nedir? Naz Elmas hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NAZ ELMAS BOŞANDI MI?

Oyuncu Naz Elmas (38) ve Erol Özmandıracı (55) ikilisi evliliklerini sonlandırma karar aldı. Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu.

Elmas ve Özmandıracı anlaşmalı şekilde Aile Mahkemesi'nde boşandı.

İkili 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girmişti.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983, İstanbul, Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu.

Naz Elmas, 16 Haziran 1983'te İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitimi veren Özel Kalamış Lisesi'nde okudu. Üniversite son sınıfta okurken, Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havin'i canlandırdı. G.O.R.A filminde konuk oyunculuk yaparak, Erşan Kuneri'nin sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünü canlandırdı.

2007 yılında El Gibi adlı dizide oynamıştır. Televizyon reklamlarında da oyunculuk sergileyen Naz Elmas, Garanti Bankası'nın Mortgage Uzmanı adlı reklamında rol almıştır. Doktorlar dizisinde "Eylül" Karakterini canlandırmıştır. Oyuncunun birçok usta oyuncuyla oynadığı Nefes dizisi 21 Kasım 2009 tarihi itibarıyla yayından kaldırıldı.

2011 yılında Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam eden oyuncu, bu dizinin finali ile birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide "Melek" karakterini oynadı.

2012 yılında 4 Eylül ile 8 Aralık arasında Show Tv'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Angeli karakterini canlandırdı. 14 bölüm yayınlanan dizi yayından kaldırıldı.2013 yılında 1 Temmuz ile 23 Eylül arasında Kanal D'de yayınlanan Güzel Çirkin dizisinde oynadı. 13. bölümün ardından dizi yayından kaldırıldı.

2014 yılında çekilmekte olan Stajyer Mafya filminde oynayacaktır. 2014 sonbaharında TRT 1'de başlamış olan Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi) dizisinde yer almaktadır.

NAZ ELMAS DİZİLERİ

2003 - Gülbeyaz (Konuk Oyuncu)

2004-2006 - Haziran Gecesi (Havin)

2006-2007 - Candan Öte (Gülen)

2007 - El Gibi (Ece)

2008-2009 - Doktorlar (Eylül Soner)

2009 - Nefes (Nefes)

2011 - Ay Tutulması (Ayla Yılmaz)

2011-2012 - Bir Ömür Yetmez (Melek)

2012 - Ustura Kemal (Angeli)

2013 - Güzel Çirkin (Komiser Nazlı)

2014 - Merhamet (Ahu)

2015 - Filinta (Azize)

2016 - Kördüğüm (Didem)

2017 - Bahtiyar Ölmez (Handan)

2019 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Sevda Meftun)

2020 - Babam Çok Değişti (Deniz)

NAZ ELMAS FİLMLERİ

2004 - GORA (Sekreter)

2011 - Ya Sonra (Burcu)

2014 - Stajyer Mafya (Canan)