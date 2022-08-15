Naz Aydemir Akyol hangi bölümü kazandı? Naz Aydemir Akyol hangi üniversiteyi kazandı? YKS'de kaç puan yaptı?
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Türk Hava Yolları SK kulübünde pasör mevkinde oynayan Naz Demir Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile YKS yerleştirme sonucunu paylaştı. Peki Naz Aydemir Akyol hangi bölümü kazandı? Naz Aydemir Akyol YKS'de kaç puan yaptı? Naz Aydemir Akyol hangi üniversiteyi kazandı?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. Sultanlar ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları SK kulübünde pasör mevkiinde oynayan voleybolcu Naz Aydemir Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşım ile YKS yerleştirme sonucunu takipçileriyle paylaştı. Peki A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Naz Demir Akyol hangi bölümü kazandı? Naz Demir Akyol YKS'de kaç puan yaptı? Naz Aydemir Akyol hangi üniversiteyi kazandı?
Türkiye eski A Milli voleybolcusu Naz Aydemir Akyol, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile YKS yerleştirme sonucunu paylaştı. Milli voleybolcu, psikoloji bölümünü kazandığını duyurdu.
Türk Hava Yolları SK kulübü voleybolcusu Naz Aydemir Akyol, Acıbadem Üniversitesi'nde psikoloji bölümü kazandığını duyurdu.
Türkiye eski A Milli voleybolcusu Akyol'un YKS'de kaç puan yaptığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.
Acıbadem Üniversitesi'nde benimle birlikte psikoloji okuyacak arkadaşlarım; şimdiden anlaşalım. Notlarınıza talibim, arada kaçırdığım derslerin de özetini geçebilirseniz çok sevinirim. Kekler, börekler, kahveler benden! ??— Naz Aydemir Akyol (@nzydmr11) August 15, 2022