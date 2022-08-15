Naz Aydemir Akyol hangi bölümü kazandı? Naz Aydemir Akyol hangi üniversiteyi kazandı? YKS'de kaç puan yaptı?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Türk Hava Yolları SK kulübünde pasör mevkinde oynayan Naz Demir Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile YKS yerleştirme sonucunu paylaştı. Peki Naz Aydemir Akyol hangi bölümü kazandı? Naz Aydemir Akyol YKS'de kaç puan yaptı? Naz Aydemir Akyol hangi üniversiteyi kazandı?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. Sultanlar ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları SK kulübünde pasör mevkiinde oynayan voleybolcu Naz Aydemir Akyol, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşım ile YKS yerleştirme sonucunu takipçileriyle paylaştı. Peki A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Naz Demir Akyol hangi bölümü kazandı? Naz Demir Akyol YKS'de kaç puan yaptı? Naz Aydemir Akyol hangi üniversiteyi kazandı?

NAZ AYDEMİR AKYOL HANGİ BÖLÜMÜ KAZANDI?

Türkiye eski A Milli voleybolcusu Naz Aydemir Akyol, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile YKS yerleştirme sonucunu paylaştı. Milli voleybolcu, psikoloji bölümünü kazandığını duyurdu.

NAZ AYDEMİR AKYOL HANGİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI?

Türk Hava Yolları SK kulübü voleybolcusu Naz Aydemir Akyol, Acıbadem Üniversitesi'nde psikoloji bölümü kazandığını duyurdu.

NAZ AYDEMİR AKYOL YKS'DE KAÇ PUAN YAPTI?

Türkiye eski A Milli voleybolcusu Akyol'un YKS'de kaç puan yaptığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.